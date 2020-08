Volturara Irpina – I vigili del fuoco intervengono per domare un incendio

Il veicolo in fiamme spaventa i passanti, la strada messa in sicurezza dai caschi rossi

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, durante la mattinata di oggi 31 luglio, è intervenuta a Volturara Irpina, sulla SS 7 BIS, al Km. 323,800, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messa in sicurezza l’area. La famiglia a bordo, proveniente da Verona e diretta in alta Irpinia per le ferie estive, non ha subito conseguenze, tranne un comprensibile spavento.