Ubriaco alle 10 del mattino: sbanda col furgone, patente revocata

L'episodio sul Raccordo Salerno - Avellino

Il 25 luglio scorso, alle 10 del mattino, un equipaggio della Sezione Polizia Stradale di Avellino, diretta dal Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dr. Alfredo PETRICCIONE, interveniva sul Raccordo Salerno – Avellino al Km 12+000 direzione Salerno (località Montoro) su un incidente in cui risultava coinvolto un solo veicolo.

Il conducente del veicolo commerciale, a seguito delle ferite riportate, veniva ricoverato presso l’ospedale S.G. Moscati di Avellino. Successivamente in seguito agli esami di rito, nonostante fossero solo le 10 del mattino, nel sangue del conducente risultava un tasso alcolemico pari a 3,2 grammi di alcool per litro (circa 7 volte il limite massimo consentito). Il conducente di nazionalità italiana veniva quindi sanzionato ai sensi dell’art. 186 c.d.s., comma 2 lett. c. (l’ipotesi più grave prevista, in caso di valori oltre 1,5 g/1), con il contestuale ritiro della patente di guida per la successiva revoca.