"Ringrazio l'Onorevole Martusciello e Tonino Aufiero per la fiducia riposta nella mia persona"

Prata P.U. – É di qualche giorno fa la nomina di Carmine Fasulo a coordinatore di Forza Italia a Prata di Principato Ultra, fortemente voluta dal coordinatore provinciale dei forzisti, l’Onorevole Fulvio Martusciello, e dal candidato alle regionali, Tonino Aufiero.

«Ringrazio l’Onorevole Martusciello e Tonino Aufiero per la fiducia riposta nella mia persona - commenta Fasulo – e mi auguro di poter offrire il mio migliore contributo al partito sin da subito in vista delle prossime elezioni regionali. La partita tra Stefano Caldoro e Vincenzo De Luca è tutta da giocarsi e credo che Stefano possa giocarsela alla pari e alla grande.