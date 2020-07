Da parte dei Carabinieri Del Gruppo Forestale

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare:

- a seguito di attività di controllo in materia di rifiuti:

- i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni, unitamente ai colleghi della Stazione di Caposele, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due persone della provincia di Salerno che, senza iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, trasportavano con un autocarro circa 2 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi. Sia l’autocarro che i rifiuti sono stati sottoposti a sequestro;

- i Carabinieri della Stazione Forestale di Ariano Irpino hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento un uomo del luogo che, senza alcun titolo autorizzativo, trasportava circa un metro e mezzo cubo di rifiuti ferrosi, sottoposti a sequestro unitamente all’autocarro utilizzato.

Gli stessi operanti hanno inoltre elevato una sanzione amministrativa di oltre 3mila euro nei confronti di un’altra persona del posto che trasportava terra da scavo in assenza di procedura al fine di poterla utilizzare come sottoprodotto e senza aver emesso il previsto FIR (Formulario Identificazione Rifiuti);

- a seguito di attività di controllo per la prevenzione degli incendi boschivi:

- i Carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un uomo del luogo, ritenuto responsabile dell’abbruciamento di residui vegetali, derivanti dalla pulizia del suo noccioleto, nell’attuale periodo di divieto assoluto;

- i Carabinieri della Stazione Forestale di Marzano di Nola hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino il conduttore di un noccioleto, ubicato in agro del Comune di Moschiano, ritenuto responsabile dell’abbruciamento di residui vegetali, derivanti dalla pulizia del fondo, nell’attuale periodo di divieto assoluto;

- i Carabinieri della Stazione Forestale di Bagnoli Irpino hanno denunciato il titolare di un’impresa di Cassano Irpino, ritenuto responsabile dell’emissione in atmosfera in assenza di autorizzazione. Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per il titolare dell’impresa è scattata una sanzione amministrativa poiché nel corso delle verifiche si riscontrava la non corretta compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti;

- i Carabinieri della Stazione Forestale di Castel Baronia hanno sanzionato un uomo che, in agro del Comune di Castel Baronia, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, realizzava lavori di movimento terra in assenza della prescritta autorizzazione; la titolare di un esercizio commerciale di San Sossio Baronia, per inosservanza alle norme di igiene;

- i Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni hanno elevato una sanzione amministrativa a carico di un uomo che sulla diga di Conza della Campania effettuava attività ittica in assenza della prevista licenza di pesca.