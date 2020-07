Tantissimi i comuni irpini senz'acqua

L’Alto Calore, sul proprio sito e attraverso una serie di avvisi comunica che, causa rottura condotta adduttrice del diametro di 700mm in agro di Castelvetere sul Calore, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi di alcuni Comuni è sospesa. I lavori sono in corso, pertanto si potrebbero verificare disfunzioni all’erogazione idrica nella giornata odierna, in virtù della durata dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nella tarda serata. Si precisa che, stante la carenza di disponibilità idrica a causa della magra delle sorgenti, provocata dalle mancate precipitazioni invernali, il ripristino definitivo del servizio, per alcuni Comuni con criticità strutturali di adduzione conclamata, avverrà nella giornata di domani. Le zone destinatarie di tale disagio sono le seguenti:

- AVELLINO (Cesine – s. Pennini)

- AVELLINO (centro Dyalisis)

- S. STEFANO DEL SOLE

- FORINO MONTEMARANO (rurale)

- SORBO SERPICO

- MANOCALZATI

- MONTEFREDANE

- ALTAVILLA IRPINA

- TORRIONI

- S. PAOLINA

- PIETRASTORNINA

- APOLLOSA

- MONTEFUSCO

- SAN MARCO AI MONTI

- LAPIO

- MUGNANO DEL CARDINALE

- SUMMONTE

- S, GIORGIO DEL SANNIO (serb. Loc. Toppa)

- AVELLINO (villa Ester)

- AIELLO DEL SABATO

- S. MICHELE DI SERINO (rurale)

- MONTORO (Banzano)

- SAN POTITO ULTRA

- CANDIDA

- PRATOLA SERRA

- CAPRIGLIA IRPINA

- MONTEMILETTO

- PETRURO IRPINO

- ROCCABASCERANA

- SAN LEUCIO DEL SANNIO

- CEPPALONI

- SAN NICOLA MANFREDI

- SAN MANGO SUL CALORE

- MONTEFORTE

- OSPEDALETTO D’ALPINOLO

- PANNARANO

- AVELLINO (casa circondariale)

- ATRIPALDA (fr. Cerzete)

- CESINALI

- CONTRADA

- PAROLISE

- SALZA IRPINA

- PRATA P. U.

- GROTTOLELLA

- MONTEFALCIONE

- CHIANCHE

- TORRE LE NOCELLE

- SANT’ANGELO A CUPOLO

- ARPAISE

- SAN MARTINO SANNITA

- CASTELVETERE S. C. (rurale)

- MERCOGLIANO

- QUADRELLE

- S. ANGELO A SCALA.

Inoltre, causa riduzione delle portate addotte delle sorgenti idriche, dalle ore 22.00 del 27 luglio alle ore 6.00 del 28 luglio, sarà sospesa l’erogazione idrica alle seguenti zone:

- CENTRO ABITATO DI AIELLO DEL SABATO

- FRAZ. SABINA

- FRAZ. TAVERNOLA

- C.DA NOVESOLDI DI ATRIPALDA

- VIA BRECCIALE

- C.DA ESCA BOSCO

- C.DA BOSCO

- S. RAFFAELE.

Si comunica ancora che causa riduzione delle portate addotte delle sorgenti idriche, dalle ore 22.00 del 27 luglio alle ore 6.00 del 28 luglio, sarà sospesa l’erogazione idrica anche alle seguenti zone:

- LOC. EMBRICIERA

- LOC. STARZE

- C.DA ANITRA.

Per lo stesso morivo, sarà sospesa l’erogazione idrica anche a Monteforte, precisamente nella FRAZIONE BANZANO.

