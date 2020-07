Così Nunzio Marotta, segretario provinciale Ugl Igiene Ambientale

“Ringrazio i Presidenti della Provincia e dell’Ato che, nell’ultimo incontro, hanno mostrato grande attenzione sul futuro della società Irpiniambiente. Dal canto nostro continueremo a restare vigili affinché nessun altro disagio travolga i dipendenti del settore”.

“Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti – precisa il sindacalista -sappiamo che il ruolo fondamentale è proprio dei comuni.

Vogliamo sperare che la responsabilità politica prevalga tra i sindaci e si mantenga alta l’attenzione su una tematica così importante e delicata.

Irpiniambiente non è un carrozzone politico e mai dovrà divenire tale”.

“Un elogio ai vertici di Irpiniambiente e agli operatori va fatto. In questo periodo di emergenza hanno dimostrato impegno e professionalità riuscendo a far riconoscere all’azienda un ruolo di eccellenza presa da esempio di efficienza in tutta la Campania”.