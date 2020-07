Avellino – Vigili del Fuoco salvano un cane caduto nel fiume Sabato

Il cane è stato recuperato e consegnato immediatamente ad un'ambulanza veterinaria

Avellino – Una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, nel pomeriggio di oggi 25 luglio, è intervenuta a Pianodardine nel territorio del comune di Avellino, per il salvataggio di un cane finito in un tratto del fiume Sabato. Il cane è stato recuperato e consegnato ad un’ambulanza veterinaria fatta intervenire, per essere sottoposto a cure mediche.