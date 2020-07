Regione Campania: mille euro di multa per chi non indossa la mascherina al chiuso

Sanzione da mille euro per chi non indossa mascherina nei luoghi chiusi, divieto di ingresso nei mezzi pubblici per passeggeri che ne sono sprovvisti e maggiori controlli

Con nuova ordinanza n. 63 del 24/07/2020, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha disposto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più specificamente, alla luce dei nuovi casi di positività riscontrati giorno per giorno in Campania, è previsto il blocco dei mezzi pubblici (bus e treni) se a bordo vi è un passeggero privo di mascherina, che sarà multato e fatto scendere. Difatti, gli esercenti l’attività di trasporto di linea e non di linea hanno l’obbligo di vietare l’ingresso a passeggeri sprovvisti di mascherina e di evitare affollamenti sui mezzi fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo.

È inoltre previsto il massimo della sanzione (1.000 euro) per chiunque non indossi la mascherina in tutti i luoghi al chiuso ricordando infine che è obbligatorio portarla con sé e indossarla tutte le volte in cui non sia possibile mantenere il distanziamento sociale.

Si invitano, dunque, le forze dell’ordine e le polizie municipali a controlli rigorosi nelle situazioni di assembramento, e nelle quali, al chiuso, i cittadini non indossino la mascherina (negozi, supermercati, bar, esercizi commerciali, locali pubblici etc.)

Si ribadisce, infine, che i cittadini che arrivano da Paesi esteri devono obbligatoriamente sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di quattordici giorni.

Clicca qui per il testo integrale dell’ordinanza.