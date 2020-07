I 400mila euro a disposizione del comune verranno investiti quando si tornerà alla normalità

Avellino- Cattive notizie per gli amanti di concerti ed eventi. Dopo aver annunciato “un’estate da ricordare” l’amministrazione ha infatti fatto dietrofront annunciando che alcun evento verrà organizzato in occasione del prossimo Ferragosto.

La notizia giunge proprio dall’assessore agli eventi, Stefano Luongo, il quale ha spiegato che la decisione è frutto del timore relativo alla nuova impennata di contagi: “C’era la volontà di realizzare manifestazioni per valorizzare ed esaltare i nostri talenti locali- dice Luongo- tuttavia il momento storico non lo consente. Mi riferisco sia ai durissimi mesi trascorsi in primavera, sia alle notizie degli ultimi giorni che parlano di un nuovo aumento dei contagi e ci impongono prudenza. Abbiamo deciso di rimandare tutto ciò che abbiamo in progetto al prossimo anno, quando potremo vivere di nuovo la normalità.”

I 400.000 euro a disposizione del Comune non verranno dunque spesi, bensì destinati a progetti futuri. L’unica spesa prevista riguarda le luminarie che verranno installate lungo le strade principali: “Installeremo- prosegue Luongo- le tradizionali luminarie. Agosto è pur sempre un mese festivo e vogliamo stimolare le persone a trascorrere il tempo libero nella nostra città”.