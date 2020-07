Si tratta di un nutrito gruppo di giovani accomunati da un significativo spirito di collaborazione e di seria partecipazione

Avellino – In un clima di rinnovamento e di rafforzata fiducia, l'europarlamentare Fulvio Martusciello, in qualità di commissario provinciale di Forza Italia di Avellino, ha provveduto alla nomina di nuovi coordinatori cittadini: Antonio Ferola (Tufo), Fiorella Lombardi (Montemiletto), Agostino Picone (Manocalzati), Emanuela Gaita (Montefredane), Carmine Fasulo (Prata P.U.), Irio Serino (Montefalcione), Marisa Melone (Santa Paolina), Franco Spagnuolo (Pietradefusi), Raffaele Manganiello (Montefusco), Marisa Capone (Torre le Nocelle), Raffaele Basile (Forino), Antonio Mazzocca (Moschiano), Felice De Palma (Pratola Serra).