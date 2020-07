L’evento enogastronomico dal nome wine e taranta fest degustando i grandi vini Hirpini, si svolgerà sabato primo agosto dalle ore 20.00

Teora – Quest’anno il Wine & Taranta Fest prende un altro format, dovuto all’emergenza covid-19. Diventa un’importante degustazione dei migliori vini Hirpini. Questi verranno abbinati a delle portate specifiche per far sì che si esaltino sentori e sapore del vino. L’evento enogastronomico dal nome wine e taranta fest degustando i grandi vini Hirpini, si svolgerà sabato primo agosto dalle ore 20.00 a Teora all’agriturismo il Calise. Questo evento è stato organizzato dalla Pro loco di Teora con la supervisione del dottore Michele Racioppi e Vito Cappuccio. Con il patrocinio del comune di Teora, di Slow food, della Coldiretti, del Wine bar follow me.

Le cantine presenti saranno: Cantina del barone con il Fiano Campania Paone 2018.

Cantina dell’Angelo con il greco di tufo Miniere 2017.

Cantina il cancelliere con Aglianico Gioviano 2017.

Cantina il cancelliere con il taurasi Nero Né 2015.

In chiusura una piccola scoperta calabrese un amaro molto interessante dal nome 30 nodi, prodotto dal laboratorio gastronomico Sapori e Saperi. Durante la serata ci sarà anche un incantevole piano bar dove ascolteremo la voce di Mara casciano e Francesco Clemente. Una degustazione da non perdere, vi aspettiamo…