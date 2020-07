SìAmo Ariano, le nostre proposte per rivitalizzare il centro storico

L’ obiettivo è incentivare, attraverso misure previste nel nostro programma, giovani coppie, nuove famiglie a ritornare a vivere nel centro storico di Ariano

Ariano Irpino - «Si parla spesso di rivitalizzare il centro storico della nostra amata Ariano. Ma in che modo? Dal nostro punto di vista bisogna puntare sulla riqualificazione urbana del centro per renderlo più gradevole e accogliente: noi abbiamo immaginato nuovi spazi di socializzazione per ogni fascia d’età, nuova illuminazione, arredo urbano di impatto. Il passo successivo va nella direzione del recupero di immobili abbandonati; questo significa far ripartire il settore edilizio e rappresenta una boccata d’ossigeno per le aziende e i lavoratori del comparto. L’ obiettivo è incentivare, attraverso misure previste nel nostro programma, giovani coppie, nuove famiglie a ritornare a vivere nel centro storico di Ariano. Questo ripopolamento è ciò che serve per favorire le attività commerciali e la ricostituzione di un tessuto sociale, oramai lacerato. Vogliamo partire da qui per creare nuove opportunità di lavoro, nuova dinamicità, una nuova comunità»