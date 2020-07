Il Coordinamento Campania del Mid movimento italiano disabili attraverso una nota a firma del Coordinatore Campania Giovanni Esposito scrive al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro della Salute Roberto Speranza in merito a un aumento del tetto di soglia degli aventi diritto all’aumento delle pensioni

Avellino – Il Coordinamento Campania del Mid movimento italiano disabili attraverso una nota a firma del Coordinatore Campania Giovanni Esposito scrive al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro della Salute Roberto Speranza in merito a un aumento del tetto di soglia degli aventi diritto all’aumento delle pensioni , tenuto conto sempre la soglia del reddito previsto. di seguito la lettera:

Egr Sig.Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte .

Egr, Sig. ministro della salute Dott. Roberto Speranza,

a scriverle il Coordinatore Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito.

Scrivo per portare alla vostra attenzione le domande più frequenti poste alla mia attenzio0ne e all’attenzione del Coordinamento Campania del Movimento Italiano Disabili in virtù dell’avvenuto aumento pensionistico delle pensioni di invalidità dei diversamente abili italiani che dovrebbe avvenire già dal prossimo mese di Agosto, e nello specifico dei residenti del mio territorio di competenza che purtroppo non si sono visti un aumento equo per tutti considerato che tale provvedimento ha favorito soltanto i possessori di riconoscimento al 100 % lasciando da parte e fuori i soggetti con inferiore percentuale di invalidità .

Per tali ragioni chiedo a Voi con fermezza affidando alla vostra sensibilità la mia richiesta affinchè si possa aprire uno spiraglio di un possibile aumento pensionistico anche ai possessori di percentuali inferiori di invalidità almeno fino all’ 80% per offrire loro una a possibilità maggiore di autonomia di spesa e miglioramento di qualità della vita a questi cittadini in difficoltà soprattutto in questo periodo di emergenza di Covid 19 e oltre.

Il Coordinatore Campania Giovanni Esposito dichiara: auspichiamo nell’accoglienza della nostra istanza da parte degli organi a cui è indirizzata per rendere più dignitosa la vita di chi vive una disabilità