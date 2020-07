⁣“Si preannuncia una riunione di fuoco quella che si terrà stamattina nella sede dell’Ente d’Ambito di Avellino”,

dichiara Ivano Manno, portavoce Sud Italia del movimento La Rete. “Come stabilito dalla legge regionale n. 14/2016, l’Ato rifiuti deve individuare (ancora non lo ha fatto!) entro la fine dell’anno un nuovo gestore per la gestione ambientale in Irpinia. Vi è di più – aggiunge Manno – un’altra urgenza riguarda i mancati pagamenti di stipendi ai dipendenti di Irpiniambiente, la quale si trova in difficoltà economiche, ironia della sorte, proprio per il mancato pagamento delle spettanze ammontanti a 47 milioni di euro da parte di alcuni comuni aderenti all’Ambito Territoriale Ottimale.”