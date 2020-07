Nella stessa data erano già state fissate le comunali ed il referendum

Napoli – Quest’oggi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto, mediante un proprio decreto di presidente della giunta, le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e l’elezione del presidente della giunta regionale. Nella stessa data, qualche giorno fa, il Ministro dell’Interno Lucia Lamorgese, aveva già fissato le elezioni amministrative, le elezioni circoscrizionali e le elezioni suppletive di due seggi uninominali al Senato in Sardegna ed in Veneto.

Alle competizioni elettorali di stampo “politico”, va aggiunto ovviamente il referendum costituzionale, inizialmente fissato per il 29 marzo, che si terrà, anch’esso il prossimo 20-21 settembre.

I seggi nel consiglio regionale della Campania sono 50 così divisi, proporzionalmente tra le 5 province, 4 ad Avellino, 2 Benevento, 8 a Caserta, 27 Napoli e 9 Salerno. La legge elettorale regionale, prevede che il candidato presidente che arriverà secondo avrà diritto, a discapito della sua coalizione, ad uno dei 50 seggi, divenendo così consigliere regionale.

Per visualizzare il decreto clicca qui