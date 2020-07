Previsti gli interventi da parte dei candidati al Consiglio regionale Bruno Aliberti e Adele Nigro

Castelfranci – Dopo l’inaugurazione della sede di Ariano Irpino di Noi Campani, con il candidato Guerino Gazzella, proseguono gli incontri elettorali in vista delle elezioni regionali. Noi Campani incontra l’Alta Irpinia. La compagine, guidata in Irpinia dal segretario provinciale Ciro Aquino, si ritroverà nel pomeriggio di domani, alle 18,30, presso il ristorante Stella di Castelfranci per presentare agli elettori i candidati, il simbolo e il programma della formazione politica che sostiene, Vincenzo De Luca, alla guida della Regione Campania.

Previsti gli interventi da parte dei candidati, al Consiglio regionale Bruno Aliberti e Adele Nigro. Le conclusioni, invece, saranno affidate alla senatrice Sandra Lonardo e al sindaco di Benevento Clemente Mastella, che approfitterà dell’occasione per illustrare le ragioni che hanno portato il suo gruppo a sostenere l’esecutivo uscente.

“Siamo una forza politica in crescita su tutto il territorio provinciale”, dichiara il responsabile dell’Alta Irpinia del movimento di Mastella, Antonio Della Porta, che aggiunge: “Registriamo entusiasmo e partecipazione, anche da parte di tanti amministratori, siamo sicuri che in Alta Irpinia ci sarà una risposta importante per un movimento che si schiera a vantaggio delle aree interne che vivono grandi difficoltà economiche ed occupazionali acuite dal Covid-19”.