Così il Coordinatore provinciale di Forza Italia ad Avellino

Avellino - ”Trovo surreale che per presentare una lista di De Luca gli esponenti trasformisti di Castelfranci usino il nome di una senatrice di Forza Italia. Questi disperati di esponenti politici Mastelliani di Castelfranci sono a dire poco patetici” – dichiara Fulvio Martusciello Coordinatore provinciale di Forza Italia ad Avellino.

“Affiancati a un sindaco di Benevento che trattava gli avellinesi come appestati durante il Covid. Comunque gli chiediamo di rimuovere immediatamente il nome di una senatrice di Forza Italia da un manifesto per De Luca non avendo la stessa dato alcuna autorizzazione” – conclude Martusciello.