Giancarlo Sicuranza scende in campo per le prossime amministrative con SìAmo Ariano

Il suo impegno per la città di Ariano, attraverso progetti di successo nel settore degli eventi culturali e dello sport, è noto a tutti. Giancarlo Sicuranza è molto conosciuto in città; con grande passione e creatività, ha ideato e portato al successo diverse iniziative e manifestazioni. Da presidente dell’Associazione Sante Spine, negli anni, ha reso la Rievocazione storica del dono delle Sacre Spine un evento di primo piano, conosciuto e apprezzato in tutta Italia, anche grazie all’intuizione di aderire a progetti di rete in ambito nazionale ed europeo, per conferire all’evento uno sguardo più ampio e lungimirante.

Nel settore sportivo, grande entusiasmo e partecipazione hanno animato il torneo di Calcio Over 35, campionato sportivo che ben presto è cresciuto a tal punto da proiettare la città di Ariano in un ambito regionale e nazionale nelle competizioni di settore. Dopo tanti successi, sempre finalizzati a far crescere e conoscere la città di Ariano Irpino, al di fuori dei confini provinciali e regionali, per provare a creare nuove prospettive di sviluppo, per Giancarlo Sicuranza è arrivato il momento della discesa in campo per le prossime amministrative e dell’impegno politico con il progetto SìAmo Ariano, collocato nel Patto Civico per Ariano.

Spiega Sicuranza: “Ho deciso di candidarmi al consiglio comunale come scelta di amore e servizio per la mia città. Il progetto SìAmo Ariano nasce dal desiderio di offrire una vera e credibile alternativa ai soliti volti, ai soliti giochi di palazzo che hanno stancato gli arianesi. SìAmo Ariano sta allestendo una squadra che si contraddistingue per onestà, competenza e spirito di servizio . Questa volta non ci sono alibi: chi è stufo della solita politica ha una reale possibilità di cambiare, chi, deluso o stanco, ipotizza di non voler votare perché “tanto non cambia nulla”, con SìAmo Ariano ha la possibilità concreta di non sprecare il proprio voto. Il mio, il nostro è un impegno che mira a riaccendere la speranza in un futuro migliore per Ariano, basato su ideali ma anche su competenze concrete per poi amministrare la città.