Mercogliano – Domani 18 luglio torneo di “Air Badminton”

La manifestazione si svolgerà in piazza Attanasio

Mercogliano - Il badminton irpino riparte da Mercogliano: domani 18 luglio, a partire dalle 17:30, ci sarà il primo torneo post “lockdown”, organizzato in collaborazione dalla Pro Loco di Mercogliano, dalla FIBa (Federazione Italiana Badminton) Comitato di Avellino, dal CONI di Avellino e patrocinato dal Comune di Mercogliano, dall’UNPLI Avellino e dall’Ente Parco Regionale del Partenio.

“Si conferma – commenta il Prof. Giuseppe Saviano, Delegato Provinciale CONI Avellino - la volontà di riprendere le attività da parte di una Federazione con tanta voglia di emergere, grazie al prof. Costantino Maietta ed all’insuperabile Berardino Lo Chiatto. Non sottaciamo, inoltre, il grande ruolo di sostegno allo sport del Comune e della Pro Loco di Mercogliano, che da anni si impegnano in questa direzione.”

“Air Badminton Mercogliano” sarà il primo evento di badminton all’aperto in Campania, un torneo promozionale in cui verranno testati appositi nuovi volani; si svolgerà in piazza Attanasio, nello spazio antistante la piscina comunale, ci sarà anche la partecipazione di alcuni atleti della società Bc Celeste nonché di maestri federali che impartiranno lezioni gratuite a chi vorrà cimentarsi in questa disciplina.

Il badminton è uno sport praticato da quasi 300 milioni di giocatori nel mondo ed “Air Badminton” è un progetto che vuole spingere persone di ogni età a giocarlo su tutti i tipi di superficie, erbosa, sabbiosa, ecc. Tutto è partito a maggio 2018, dove c’è stato il primo lancio; da lì si sono svolte diverse manifestazioni, in particolar modo in Malesia, dove è stata condotta una manifestazione a tal riguardo, in concomitanza con la Festa Nazionale dello Sportivo della Malesia.

“Noi ci auguriamo che questo possa essere il primo torneo di una lunga serie, – commenta il Prof. Costantino Maietta, Presidente FIBa Delegazione provinciale di Avellino - perché lo sport rappresenta sempre un’occasione di aggregazione e di diffusione di importanti valori sociali. Vogliamo rivolgere un ringraziamento alla presidente della Pro Loco Stefania Porraro e al Sindaco Vittorio D’Alessio, per la loro disponibilità a rendere, ancora una volta, questo sport protagonista nella città di Mercogliano e contribuire a farlo conoscere sempre di più”.

“Organizzare eventi in questo periodo ancora delicato dal punto di vista sanitario è complicato, soprattutto per associazioni che, come la nostra, vivono di volontariato e non riescono a sostenere le spese per garantire sicurezza, sanificazioni e quant’altro previsto dai protocolli. – dice il Presidente della Pro Loco, Stefania Porraro – Oggi più che mai si rivela preziosa la collaborazione e l’unione tra le associazioni. Grazie alla Misericordia del Partenio e agli operatori dell’Associazione URCA sez.di Avellino, che offriranno il loro importante supporto per la buona riuscita di questo evento”.