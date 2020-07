Verso l'election day per comunali, suppletive oltre che referendum e regionali

Roma – Il Ministro dell’Interno Lucia Lamorgese ha emanato il decreto con il quale ha disposto le elezioni circoscrizionali e comunali per il prossimo 20 e 21 settembre 2020. La scelta del Viminale di ritornare al vecchio sistema dei 2 giorni di voto, ovviamente, è giustificata dall’emergenza coronavirus ancora in atto e quindi per poter rispettare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti e folle ai seggi.

Nella stessa giornata si dovrebbero tenere anche le elezioni referendarie per il taglio dei parlamentari, referendum approvativo della legge costituzionale pubblicata in gazzetta ufficiale lo scorso 12 ottobre. Al vaglio delle urne vi sarà quindi la possibilità di scegliere se confermare la riforma costituzionale varata dal parlamento oppure bocciarla e mantenere l’assetto costituzionale così com’è.

Molto probabilmente si terranno, nella stessa giornata, anche le elezioni regionali, anche se è necessario un decreto regionale per poter disporre, come preventivabile, anche queste consultazioni, in un unico election day. Si attende, quindi, un decreto della giunta regionale campana, mentre alcune regioni, tra cui il Veneto, hanno già fissato le elezioni proprio nel weekend 20 e 21 settembre.

Per quanto riguarda i comuni al voto con più di 15.000 abitanti, qualora dovesse essere necessario un turno di ballottaggio è stato disposto dal Ministro per domenica 4 e lunedì 5 ottobre.

Per visualizzare il decreto clicca qui