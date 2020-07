Le parole di Francesco Melillo, presidente del Comitato territoriale di Avellino

Il Comitato territoriale di Avellino – Confcooperative Campania esprime le proprie congratulazioni ai Consiglieri eletti per le O.P. irpine nel Consiglio direttivo del Comitato promotore per la registrazione dell’IGP dell’olio extravergine di oliva della Campania. Si tratta dei consiglieri Giuseppe Pacifico e Moscarito Pasquale, rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori Apooat e Aipo, eletti tra i produttori. L’elezione è avvenuta in occasione dell’Assemblea del Comitato che ha eletto i nuovi Organi.

“La presenza di Consiglieri provenienti da Organizzazioni dei produttori dell’Irpinia ci riempie di orgoglio. Questa elezione contribuirà allo sviluppo dell’olivicoltura irpina e alla partecipazione attiva del nostro territorio nell’affermazione di un prodotto di eccellenza e così determinante per l’economia regionale. Confidiamo nel riconoscimento dell’indicazione geografica dell’olio extravergine di oliva della Campania e l’Irpinia farà la propria parte per giungere a questo obiettivo, che è essenza stessa del Comitato e del suo operato” fa sapere Francesco Melillo, presidente del Comitato territoriale di Avellino – Confcooperative Campania.