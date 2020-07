La nota del Sindaco

Chiusano di San Domenico - Nella giornata di ieri l’Unità di Crisi della Regione Campania ha registrato un nuovo contagiato residente in Irpinia (8 i contagi in totale in tutta la Campania): si tratta di un cittadino del Comune di Chiusano di San Domenico, come confermato dal Sindaco Carmine De Angelis.

“Si comunica che un nostro giovane concittadino è risultato essere positivo al Covid-19. Si tratta di un soggetto asintomatico – si precisa nella nota – a cui è stato fatto il tampone in quanto nei giorni scorsi ha sostenuto le visite militari. Ovviamente il ragazzo sta bene e per completezza di informazione tengo a precisare che lo stesso attualmente non si trova nel nostro paese ma in quarantena presso la Caserma di Roma.

Ho predisposto per la giornata odierna prima i test veloci (risultati negativi) e poi i test sierologici per tutta la famiglia (in attesa di esito), mentre nella giornata di domani insieme all’Asl ho ritenuto opportuno effettuare uno screening con tamponi per tutti i soggetti venuti a contatto con i familiari del ragazzo.

Intanto l’Amministrazione comunale dopo i kit veloci sta predisponendo uno schema di convenzione con una struttura accreditata per partire già da Settembre con lo screening trimestrale e periodico su tutta la popolazione di Chiusano.



Tale azione ci consentirà’ un periodo controllo di profilassi e aiuterà a monitorare l’intera popolazione di Chiusano.

Vi terrò informati sugli eventi, intanto a tutti i cittadini rivolgo una accorato appello alla massima collaborazione.



Grazie!”