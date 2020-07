L'uomo è stato tradotto alla Casa di Circondariale di Bellizzi Irpino

Montoro - I Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore hanno tratto in arresto un 40enne del luogo, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino per reati in materia di stupefacenti.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto alla Casa di Circondariale di Bellizzi Irpino. Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.