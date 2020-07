Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni

Guardia dei Lombardi – La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, intorno alle ore 10’30 di ieri 12 luglio, è intervenuta a Guardia Dei Lombardi, in via borgo, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Nel violento impatto è deceduta una donna di 36 anni residente a Ravenna, e Vi sono stati altri due feriti, un uomo di 33 anni e una donna di 57 anni entrambi trasportati presso l’ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposti a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.