Domani saranno garantiti i soli servizi indispendabili

Irpiniambiente rende noto che a seguito dell’incontro sindacale tenutosi questa mattina presso la sede della società, i rappresentanti dei lavoratori hanno comunicato di voler confermare l’astensione dal lavoro già. precedentemente annunciata per la giornata di domani 14 Luglio 2020.

Dunque, Irpiniambiente, per la giornata di domani, martedì 14 Luglio 2020 garantirà i soli servizi indispensabili come richiamati quali le raccolte in programma negli ospedali, case di cura, caserme e case circondariali, mense, utenze scolastiche, comunità terapeutiche, ospizi, centri di accoglienza e la raccolta e la pulizia presso le aree mercatali presenti sul territorio. Tutte le altre raccolte nonché i servizi di spazzamento non saranno effettuati.

La società si è attivata per comunicare con la massima tempestività consentita, a tutti i sindaci, lo stop ai servizi determinato dalla sospensione delle attività lavorative.

Clicca qui per il comunicato.