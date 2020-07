L'evento si terrà di domenica, dal 19 luglio al 30 agosto

Sorbo Serpico - VISIONARY NIGHTS è la nuova iniziativa culturale che lancia Feudi di San Gregorio per tornare a vivere i meravigliosi spazi esterni della cantina nelle calde serate estive. Una rassegna di eventi che ha l’obiettivo di proporre ogni anno un intrattenimento dedicato da abbinare ad un calice di vino e alle specialità a firma Marennà. Quest’anno è stata scelta una rassegna dedicata ai celebri film di Steven Spielberg, che saranno proiettati nell’auditorium esterno, o in caso di maltempo in una inedita versione in bottaia.

L’appuntamento è rigorosamente di domenica, dalle 20:30 (con inizio proiezione ore 21), dal 19 luglio al 30 agosto.

Tante sono le proposte di degustazione, pensate per deliziare il palato degli ospiti:

Vino & Pop Cornper condividere senza condividere, ad ognuno la sua mezza bottiglia di vino (bianco o rosso come si preferisce) da degustare insieme ai popcorn gourmet opera dello chef Roberto Allocca. Per chi preferisce un aperitivo in compagnia, l’appuntamento è dalle 19 al ristorante sopra la cantina per una “ Serata Marennà” prima della proiezione. Entrambe le soluzioni prevedono un posto riservato in auditorium per la visione del film.

Ma le sorprese non finiscono qui, poiché è possibile godersi le pellicole di Spielberg da una posizione privilegiata, prenotando i comodi tavoli al centro dell’auditorium. Anche per quest’area “vip” le proposte assecondano i gusti degli spettatori: “ Vip DUBL” per gli amanti delle nostre bollicine Metodo Classico DUBL Brut, e “ Vip Serrocielo ” o “ Vip Dal Re” che prevedono la degustazione della nostra selezione di Falanghina o di Aglianico. In questo caso l’ingresso per due persone comprende una bottiglia da condividere in abbinamento con un tagliere di formaggi dell’azienda Carmasciando.

Un invito a tornare bambini per una sera, un tributo da parte di Feudi di San Gregorio alle magiche atmosfere estive che da sempre animano le piazze dell’intrattenimento italiano.

I film proiettati saranno:

19 luglio- Indiana Jones e i Predatori dell’Arca Perduta

26 luglio- Indiana Jones e l’ultima crociata

2 agosto- Prova a Prendermi

9 agosto- Jurassic Park

23 agosto– E.T.