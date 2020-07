Ecco il comunicato redatto a termine della riunione

“Vista la situazione riguardante i casi di Covid-19 registrati nei comuni di Serino, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino, nella mattinata odierna, i sindaci delle tre comunità si sono riuniti per poter fare il punto della situazione e affrontare in maniera sinergica le iniziative da porre in essere al fine di contenere, monitorare e gestire (ovviamente unitamente agli organi sanitari competenti) l’eventuale diffusione del virus.

Le tre comunità stanno affrontando in modo unitario la problematica, senza distinzione territoriale ma esclusivamente nell’interesse dei cittadini, perchè ritengono che solo così si possa risolvere più velocemente e in maniera più efficace la situazione.

Le amministrazioni hanno provveduto, insieme all’Asl, tempestivamente e in maniera precauzionale, ad isolare già da diversi giorni i potenziali contatti, a far effettuare tutti i tamponi necessari, ritenendo che al momento la situazione sia sotto controllo e circoscritta ai predetti casi. Si invitano tutti i cittadini a continuare a rispettare tutte le norme di sicurezza, l’uso delle mascherine nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti dove non è possibile garantire la distanza di sicurezza.

Saranno, inoltre, potenziati i controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine.” così in una nota i sindaci Michele Boccia di San Michele di Serino, Ottavio Vistocco Santa Lucia di Serino ed il sindaco di Serino Vito Pelosi

Per visualizzare il comunicato firmato clicca qui