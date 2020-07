35enne denunciato e allontanato con foglio di via

Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori, in particolare ai furti in danno di esercizi pubblici ed abitazioni.

I Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino, nel corso di servizio di perlustrazione notturna, hanno proceduto al controllo di una potente BMW che, con fare sospetto, si aggirava nella Città del Tricolle: l’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. All’esito della perquisizione, nell’abitacolo dell’auto sono stati rinvenuti vari attrezzi da scasso ed un grosso coltello di cui l’uomo non era in grado di giustificarne il porto.

Il 35enne, che non ha fornito una valida giustificazione in merito a quanto rinvenuto, al termine delle attività di rito, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per “Porto abusivo di arma” e “Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli”.

Nei suoi confronti è scattata altresì la proposta per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza nell’arianese.

Sia il coltello che gli attrezzi da scasso sono stati sottoposti a sequestro.