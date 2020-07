Non si sono registrate persone coinvolte

Contrada – I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 01’40 della notte appena trascorsa, sono intervenuti a Contrada, in via Sant’Agata, per un incendio che ha interessato un portone in legno di un edificio del posto. Le fiamme che hanno danneggiato il portone, sono state spente e messo in sicurezza l’area. Non si sono registrate persone coinvolte.