La società pensa al sostituto, in pole Auteri

Avellino – Si è interrotto, in una afosa giornata estiva, il rapporto contrattuale tra Ezio Capuano e L’Avellino Calcio. Il tecnico salernitano, ma originario di Pescopagano, un paesino della provincia di Potenza, era subentrato a stagione in corso a Giovanni Ignoffo, che in 9 partite aveva ottenuto solamente 10 punti. Capuano, risollevando la squadra da una situazione molto difficile era riuscito ad ottenere anche un bel bottino di punti oltre che un filotto di risultati utili consecutivi, che avevano portato l’Avellino nella zona playoff togliendola da una zona calda playout retrocessione che occupava nella prima parte di stagione.

L’eliminazione di mercoledì scorso, però, è stata l’ultima partita in biancoverde per il tecnico, che ha pagato con la panchina, senza aver però perso contro la Ternana, ma essendo eliminato causa peggior posizionamento in classifica.

Al suo posto, la società del presidente Angelo Antonio D’Agostino pare stia pensando a Gaetano Auteri, altro professionista ed esperto della categoria,tra l’altro vincitore anche del campionato 10 anni fa con la Nocerina, che quest’anno aveva tentato la scalata con il Catanzaro, venendo però eliminato domenica serà allo stadio Viviani di Potenza, come Capuano, anche lui a causa di un pareggio.