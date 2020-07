Dal prossimo 1 agosto al 30 settembre le vendite estive



Napoli - In un momento di crisi economica, oltre che sociale, generato dalla pandemia, il rilancio dell’economia, passa ovviamente anche dai saldi estivi, che costituiscono, da sempre, un momento per poter spendere i risparmi, da parte di ogni famiglia italiana. In Campania, quest’anno le vendite estive, con sostanziosi sconti, avranno inizio a partire dal primo giorno del prossimo mese, 1 agosto, a differenza degli altri anni, quando partivano nel primo sabato di luglio.

Ci si aspetta, quindi , a partire dal mese prossimo, una corsa ai negozi, anche da parte di chi, vittima di questa crisi economica, non ha avuto la possibilità di poter mettere da parte un gruzzoletto. Un’occasione, quindi per far ripartire l’economia, anche nella nostra regione, salvo ovviamente deroghe che la legge permette ai negozianti, di poter applicare promozioni già prima del dies a quo previsto.

Per vedere il decreto dirigenziale clicca qui