Avellino, nuovi casi positivi al pronto soccorso del Moscati

Riaperto il "Covid Hospital" allestito nella palazzina Alpi

Avellino - Mentre l’irpinia è preoccupata dalla notizia di 12 nuove positività al Covid-19 occorse nelle ultime 72 ore, giunge oggi una notizia non esattamente confortante: il passaggio presso il pronto soccorso di due positività accertate e la pessima gestione da parte dell’azienda ospedaliera di tale contingenza.

A quanto pare infatti, benché come si è detto i casi di positività fossero confermati (tampone domiciliare), i due soggetti positivi al Covid-19 sarebbero stati lasciati per ore nella sala d’attesa del pronto soccorso ed addirittura uno dei due soggetti positivi vi avrebbe trascorso l’intera notte. Tutto ciò senza che gli ambienti venissero sanificati nè chiusi al pubblico nè tantomeno che per i due venisse disposto un “percorso protetto”.

A seguito dei tentativi, risultati poi vani, di trasferire i soggetti positivi presso strutture sanitarie del napoletano, è stata presa la decisione di riaprire il Covid Hospital allestito nella palazzina Alpi che fu chiuso il 29 maggio dopo le dimissioni dell’ultimo assistito. La decisione di riaprirlo è dunque probabilmente figlia sia dei ripetuti dinieghi da parte delle strutture partenopee, sia dalla potenziale ripresa dei contagi che ha, come si è detto in apertura, recentemente preoccupato l’irpinia.