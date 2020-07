Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Alleanza di Centro

“Ringrazio lo stimato l’onorevole Gargani (con il quale non è intercorso alcun colloquio) per l’attenzione riservata a me e al movimento che rappresento, ma devo precisare -come annunciato da Stefano Caldoro nella conferenza stampa di presentazione della coalizione di centrodestra che lo sosterrà nella corsa alla Presidenza della Regione Campania- che ADC-Alleanza di Centro, presenterà proprie liste autonome e che non ha alcuna intenzione di partecipare a liste composite con altri soggetti politici”.

Lo afferma, in una nota, il segretario nazionale di Alleanza di Centro, Francesco Pionati.