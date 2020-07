Così l'ex presidente della regione Campania

Napoli – “Il Governo ha deciso di stralciare dal prossimo decreto il provvedimento sull’edilizia. È un grave errore. Bisogna intervenire per dare risposte a chi ha più bisogno, per riconoscere e regolamentare gli abusi di necessità, per abbattere i gradi abusi speculativi” . Così Stefano Caldoro capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale e candidato presidente in Campania, interviene sul dibattito in merito al condono edilizio inserito nel Decreto Semplificazione.

“La pace edilizia è un tema che va affrontato e risolto. Questa, da sempre, la nostra grande sfida, per tutelare l’ambiente e dare risposte al bisogno. Cosa dice oggi il centrosinistra, cosa dicono il PD ed Italia Viva che si sono opposti ad una regolarizzazione necessaria? Continueremo a fare questa battaglia e soprattutto a sostenere le tante famiglie, le tante persone che hanno abitazioni di necessità, tutti i casi chiaramente distinti dai grandi abusi , sui quali ci vuole estrema severità . Saremo sempre dalla parte dei più poveri e indifesi” conclude