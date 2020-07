“(R)esistiamo – Contagiati dalla Cultura”

San Michele di Serino – Mercoledì 8 luglio con lo spettacolo “IO_NOI” di Vernicefresca Teatro parte la rassegna di teatro all’aperto: (R) Esistiamo – Contagiati dalla Cultura – presso lo spazio antistante la BoTTega del SoTToscala a San Michele di Serino (AV). Rassegna organizzata in collaborazione con l’Oratorio Don Pasquale Lamberti e con il patrocinio del comune di San Michele di Serino.

Si (R)Esiste per i più grandi, per i più piccoli; in un periodo dove il contatto con l’altro è diventato raro e difficile, il teatro e la cultura sono determinanti per ristabilire quel contatto, che non è solo fisico ma fatto di sguardi e di emozioni.

Il teatro ha la sua potenza quando riesce a riunire una comunità in uno stesso posto, con lo stesso obiettivo: emozionarsi.

Gli appuntamenti con tanti artisti già ospiti a San Michele di Serino, e tanti nuovi amici che calcheranno le tavole del piccolo teatrino.

“Non ne potevamo più di sapervi a casa. In questi mesi strani, dove non ci siamo visti, abbiamo lo stesso pensato a voi e alla magia del teatro, quindi (R)Esisteremo anche quest’estate – dichiara Nicola Mariconda, presidente dell’Associazione Bottega del Sottoscala, nonché regista e attore – e lo faremo nel migliore dei modi.

Il teatro contemporaneo resta il centro della nostra programmazione, ma ci sarà anche un evento dedicato alle commedie tradizionali che per tanti anni sono state rappresentate qui, a San Michele di Serino e una serie di appuntamenti per i più piccoli. … In rispetto di tutte le norme vigenti, ovviamente, ci saranno delle regole da rispettare per la buona riuscita degli eventi. Un ringraziamento doveroso lo devo a tutti i soci dell’associazione ma in particolare a Gianni Spagnuolo, instancabile e sempre disponibile quando si parla di fare arte e cultura. Pian piano bisogna ritornare a vivere. A vivere le emozioni che ci trasmettono le storie raccontate sul palco da quei personaggi che, tante volte, ci somigliano. Pian piano cercheremo di regalarvi un’estate viva. Fatta di risate e riflessioni. Divertimenti e decisioni. Cercheremo di stare insieme e di vivere la magia del Teatro. Contagiamoci…ma di Cultura. Noi, (R)Esistiamo.”

PROGRAMMA

TEATRO CONTEMPORANEO.

Si comincia

10 e 11 luglio Nicola Mariconda e Alessio Vito in “Poesie e Suoni e cheste terre”, un viaggio nella poesia irpina e campana.

17 luglio sarà nostro ospite ancora una volta, Salvatore Gatto. Porterà in scena “Pulcinella, Gennaro e Salvatore” un viaggio nella tradizione con le parole di Gennaro Esposito, poeta napoletano e le musiche di Salvatore Gatto.

24/25 luglio Vernicefresca Teatro con “La Matassa”, libero adattamento della celebre opera “Filumena Marturano” di Eduardo de Filippo.

31 luglio e 1 agosto FiatLux_RivistaLetteraria ci presenterà “Fluorescenze”, un viaggio nella letteratura come non l’abbiamo mai fatto.

21 e 22 agosto assisteremo ad un riadattamento de “il Misantropo” di Molière: “Alceste in Blues” con Nicola Mariconda e i Barabba Blues (Nino Barabba Blus e Tony Maffeo)

30 agosto chiudiamo con “Il Mestiere di Dio” commedia in III atti di Nicola Mariconda, rappresentata dai giovani di San Michele di Serino. Un ritorno alla scena che mancava da molto tempo.

PER I PIÙ PICCOLI.

8 luglio “IO_NOI” a cura di Vernicefresca Teatro, spettacolo molto attuale in questo momento storico..

22 luglio “Con un libro…” di Vernicefresca Teatro, uno spettacolo per capire l’importanza delle storie.

26 agosto e 2 settembre letture per i più piccoli a cura di Vernicefresca Teatro. Un momento dove racconteremo delle storie che porteremo sempre con noi.

Tutti gli spettacoli si terranno alle ORE 21.00 nello spazio antistante La Bottega del Sottoscala (Locali sottostanti scuola elementare, ingresso via Cremona – San Michele di Serino)

In rispetto di tutte le norme vigenti, per la buona riuscita degli eventi

SARA’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO #3474007378.

MAX 50 POSTI

INGRESSO GRATUITO.