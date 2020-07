Solo pari ad occhiali al Libero Liberati

Terni – Si è infranto, in una afosa serata di luglio, il sogno Serie B dei biancoverdi irpini, che non riescono ad andare oltre lo 0-0 contro una Ternana che reduce dalla sconfitta in finale di coppa del weekend ha difeso con le unghie e con i denti il risultato per ottenere il passaggio del turno, senza essere messa però mai realmente in difficoltà dai biancoverdi.

L’Avellino, autentica bestia nera delle Fere umbre nella regolar season, non riesce però a confermare la supremazia anche nella sfida dei playoff. Quella di ieri, è stata la quarta partita in stagione tra i Neroverdi e Lupi, che erano stati avversari anche negli ottavi di coppa al Partenio, dove però una rete di Nesta regaló la vittoria agli ospiti.

LA GARA

Nonostante la necessità di fare risultato fosse degli ospiti a fare la gara all’inizio è la ternana che si avvicina a Tonti ben due volte nel primo quarto d’ora grazie a Mammarella che prima serve Defendi e poi Paghera, ma in entrambi i casi nulla di fatto. L’Avellino si avvicina all’area neroverde solamente sul finale di frazione ma Izzillo calcia ampiamente al lato.

Ezio Capuano, conscio della necessità di segnare, fa 3 cambi ad inizio ripresa inserendo Di Paolantonio, Rossetti e Rizzo, ma la musica non cambia e la prima occasione è sempre neroverde con Mammarella che tenta la rete su punizione. Arrivano poi due occasioni rispettivamente al 51’ e al 58’ per Di Paolantonio ed Albadoro, ma i lupi non riescono a sbloccarla. Capuano, prova quindi a sbilanciarsi ancor di più inserendo Ferretti e Pozzebon a metà frazione, passando al 3-4-3. L’occasione più ghiotta arriva proprio qualche minuto dopo con Micovschi al 75’ che al limite dell’area calcia di poco al lato.

Finisce una partita priva di vere emozioni che vede il passaggio degli umbri che giocheranno ora il prossimo turno con il Catania in terra sicula. L’Avellino invece termina una stagione, che sembrava ormai conclusa già da un po’ causa Coronavirus, ma che aveva visto riaccendere un barlume di speranza per la lotta alla promozione.

IL TABELLINO

Ternana – Avellino 0-0

Ternana (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Diakité, Bergamelli, Mammarella (43’ st Celli); Paghera (17’s t Damian), Salzano, Verna; Defendi (43’ st Furlan); Ferrante, Partipilo (27’ st Marilungo). A disp.: Marcone, Tozzo, Vantaggiato, Russo, Mucciante, Torromino, Sini, Nesta. All.: Gallo.

Avellino (3-4-2-1): Tonti; Illanes, Laezza, Bertolo (1’ st Rizzo); Celjak, Garofalo (1’ st Di Paolantonio), De Marco (22’ st Ferretti), Parisi; Micovschi, Izzillo (1’ st Rossetti); Albadoro (22’ st Pozzebon). A disp.: Pellecchia, Palmisano, Morero, Njie, Alfageme, Evangelista, Federico. All.: Capuano.

Arbitro: Meraviglia della sezione di Pistoia. Assistenti: Nuzzi della sezione di Valdarno e Garzelli della sezione Livorno.

Note: Ammonito Paghera e Bergamelli per fallo. Angoli: 5-2. Recupero: pt 2’; st 3’. Gara a porte chiuse causa Coronavirus.