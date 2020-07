Avellino - Una Commissione diocesana per promuovere l’arte sacra, i beni culturali e l’edilizia di culto.

Il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, ha nominato i venti membri della Commissione, il cui compito specifico sarà quello di esaminare i progetti, le richieste e le iniziative che i legali rappresentanti degli enti soggetti alla giurisdizione dell’Ordinario diocesano presentano all’Ordinario stesso, per ottenere le autorizzazioni previste dalla norme canoniche in materia di arte per la liturgia, di beni culturali e dell’edilizia di culto.