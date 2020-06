Un attestato di stima e il giusto riconoscimento al lavoro svolto durante i tre anni da Amministratore

Prata P.U. – Con deliberazione del 25 Giugno scorso, il Commissario Prefettizio dr.ssa Ines Giannini ha conferito a Domenico Antonio Ciamillo, già assessore e delegato all’ufficio tributi dell’Amministrazione Petruzziello, l’incarico di collaborazione a supporto dell’ufficio tributi del Comune di Prata di Principato Ultra.

Questa la nota pubblicata sulla pagina Facebook di Uniti per Prata Futura, il movimento politico che ha amministrato il comune irpino fino allo scorso maggio e che oggi è già pronto alla sfida elettorale del prossimo autunno.

“Un attestato di stima e il giusto riconoscimento al lavoro svolto durante i tre anni da Amministratore.

È questo il succo della deliberazione con cui il Commissario Prefettizio, la dr.ssa Ines Giannini, ha conferito a Mimì Ciamillo l’incarico di collaborazione e supporto all’Ufficio Tributi del Comune di Prata P.U., rilevando, tra l’altro, l’esperienza maturata dal suddetto e l’importanza del ruolo «onde evitare possibili disservizi nella gestione del servizio e nelle more di consentire all’Ente di riorganizzare le proprie funzioni fondamentali per una maggiore efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa.

Un incarico, a titolo gratuito, «strettamente funzionale all’interesse» della Comunità, che vede # il lavoro svolto da Mimì Ciamillo come Assessore prima e Delegato poi e che mette in evidenza, nuovamente, il buon lavoro svolto dall’Amministrazione Petruzziello per recuperare un’evazione che raggiungeva l’80% nel 2017.”