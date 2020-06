Questo è quanto afferma il Vice Coordinatore Regionale Forza Italia

“Tutta la mia solidarietà all’onorevole Gasparri, la più ferma condanna per atteggiamenti che denotano un preoccupante livello di stupidità e inciviltà”. Questo è quanto afferma Evangelista Campagnuolo Vice Coordinatore Regionale Forza Italia Giovani Campania, nonché Componente del Coordinamento Provinciale di Forza Italia Benevento.

“Lo sdegno per quanto accaduto non puo’ pero’ risolversi in un semplice messaggio di vicinanza ad una figura Istituzionale del Nostro Paese che è stato oggetto di un gesto gravissimo e vile,che va oltre il semplice impatto mediatico. Gesti che più spesso si verificano verso uomini e donne delle istituzioni. Sono vicino al nostro deputato ed auspico che, a breve, le forze dell’ordine possano assicurare alla giustizia i colpevoli del grave e stupido gesto”.