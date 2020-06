I caschi rossi sul posto a causa di un incendio

Solofra – I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la mattinata di oggi 26 giugno, sono intervenuti a Solofra in località Carpisano, per un incendio che ha interessato la parte finale di un Silos di una conceria. La squadra intervenuta, anche con l’ausilio dell’autoscala, ha spento prontamente le fiamme e messo in sicurezza la struttura. Lieve malore per un dipendente, visitato sul posto dai sanitari del 118 fatti intervenire.