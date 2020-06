L’evento si terrà ad Atripalda domenica 28 giugno, alle ore 10.00, presso la sede delle Misericordie

“Si tratta di una grande operazione di bene verso coloro che ci hanno aiutato nell’emergenza covid e ci aiutano tutti i giorni”. Così il presidente dell’Associazione Irpini della Capitale, Vincenzo Castaldo. L’evento si terrà ad Atripalda domenica 28 giugno, alle ore 10.00, presso la sede delle Misericordie in via Pianodardine. Le associazioni che riceveranno il macchinario saranno: Il Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana, Il Comitato Provinciale delle Misericordie e l’Associazione Anpas Vita.

“L’operazione è stata realizzata grazie a una maratona di sensibilizzazione a cui hanno partecipato molti sostenitori e iscritti alla nostra Associazione. Una raccolta fondi straordinaria, per questo ringraziamo tutti coloro che ci hanno creduto e ci hanno sostenuto” – Continua Castaldo. Si tratta di tre sanificatori di media capacità utili a sanificare locali chiusi e veicoli di soccorso. Verranno utilizzati su tutto il territorio irpino grazie al prezioso lavoro delle tre associazioni. Saranno utili per abbattere il virus covid-19, ma anche altri patogeni, creando così un ambiente sano e protetto.

“Ogni qualvolta facciamo qualcosa per la nostra gente e il nostro territorio, facciamo qualcosa per noi stessi” – cosi chiosa la vicepresidente Antonella Picariello, impegnata in questi giorni nell’organizzazione dell’evento.