40enne denunciato dai carabinieri

Avella – I Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato un 40enne del luogo, ritenuto responsabile del reato di “Porto abusivo di oggetti atti ad offendere”.

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri ad Avella: durante un servizio di perlustrazione, la pattuglia notava l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, in atteggiamento sospetto nei pressi di Piazza Convento.

I Carabinieri decidevano quindi di approfondire il controllo.

All’esito dell’immediata perquisizione, il 40enne veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza di circa 25 centimetri.

Per il 40enne, che opportunamente interpellato non era in grado di fornire una valida giustificazione in merito al porto di quell’arma bianca, è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il coltello è stato sottoposto a sequestro.