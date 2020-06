Irpiniambiente comunica la ripresa del ritiro dei materassi a domicilio ad Avellino ed in altri 18 comuni

Con apposita nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, Irpiniambiente comunica la ripresa della raccolta dei materassi sul territorio comunale di Avellino e di altri 18 comuni serviti dalla società stessa.

Oltre che nella città capoluogo, il servizio ritiro materassi a domicilio sarà ripristinato anche nei comuni di Atripalda, Candida, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Contrada, Forino, Grottolella, Lapio, Manocalzati, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, Pietradefusi, Salza Irpina, San Michele di Serino, Serino, Solofra, Summonte e Venticano.

Il servizio, interrotto a causa della indisponibilità sul territorio di impianti per lo smaltimento, sarà riattivato con modalità di prenotazione e ritiro differenti da comune a comune. In particolare, per quanto riguarda la città di Avellino, il servizio sarà svolto ogni martedì a partire dal 30 giugno, previa prenotazione telefonica (che può già essere effettuata) per il ritiro a domicilio ai numeri 840 068 477 oppure 0825 784549, per un massimo di 25 pezzi.

Tuttavia, si chiarisce che, considerata l’interruzione del servizio, conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le numerose segnalazioni effettuate in questi mesi, è presumibile che i quantitativi da smaltire saranno in numero cospicuo per cui potrebbe trascorrere qualche settimana per soddisfare le richieste.

