Le domande di ammissione potranno essere inviate fino al prossimo 31 luglio

Avellino– Il Conservatorio “Domenico Cimarosa”, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro, ha pubblicato i bandi per i corsi propedeutici DM 382/2018, per i diplomi di I e II livello.

Fino al prossimo 31 luglio 2020 è possibile presentare domanda di ammissione per l’anno accademico 2020/2021. Nello specifico sono 31 i corsi propedeutici ai quali si potrà presentare domanda, mentre sono 43 quelli per Diploma di I Livello e 42 per Diploma di II Livello.

Per quanto riguarda le procedure di presentazione delle istanze, le stesse vanno presentate esclusivamente on line sul sito Isidata.net al seguente indirizzo www.servizi2.isidata.net/SSdidatticheCO/Ammissioni/GestioneAmmissioni.aspx. Le istruzioni per compilare la domanda di ammissione sono riportate sul sito del Conservatorio “Cimarosa” alla voce “Guida alle Ammissioni on line”.

Per i corsi propedeutici sul sito del Conservatorio sono pubblicati i requisiti di accesso, la durata dei corsi e le prove di ammissione. Sempre sul sito del “Cimarosa” sono consultabili anche le domande di ammissioni al I e II Livello.