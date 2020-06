L'incontro si svolgerà in collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia di Roma

Savignano Irpino - “Ripensare l’Età Evolutiva nella Riabilitazione”, è questo il titolo della diretta Facebook promossa dal Centro Medico Sociale “Don Orione” di Savignano Irpino, in collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia di Roma.

Nell’ambito degli interessi formativi che il Centro coltiva a beneficio dei propri collaboratori nei vari campi di attività in cui esercita la sua missione, si propone uno speciale incontro aperto a tutti gli interessati in modalità webinar, avente ad oggetto importanti tematiche sullo sviluppo infantile.

“Dal corpo al pensiero passando per il linguaggio e le emozioni: una prospettiva necessaria per incontrare il bambino, soprattutto nell’autismo”, sarà il filo conduttore dell’appuntamento in programma venerdì 19 giugno 2020, alle ore 19, in diretta sulla pagina del Centro Medico Sociale “Don Orione” di Savignano Irpino,@CMSDonorione.

Sarà possibile conoscere le attività dell’Istituto di Ortofonologia di Roma tramite la dottoressa Magda Di Renzo, responsabile del Servizio di Psicoterapia dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Istituto e promotrice di molte ricerche nell’ambito delle patologie infantili e adolescenziali, tra cui il “Pro­getto Tartaruga” per i bambini affetti da autismo.

A confrontarsi su queste tematiche si saranno anche il direttore del Centro Don Orione, il dottor Fabrizio Lanciotti, e gli psicologi e psicoterapeuti che operano presso la struttura di Savignano Irpino, i dottoriMarco Carpineto e Claudia Govetto.

Nel corso dell’incontro scientifico i relatori condivideranno riflessioni e metodi per promuovere una migliore integrazione delle discipline terapeutiche, con l’intento di ridare centralità al bambino mediante uno sguardo più ampio e consapevole, in grado di assegnare la giusta importanza ai suoi bisogni evolutivi, soprattutto in caso di spettro autistico.

Sarà possibile intervenire nel corso della diretta scrivendo le proprie domande direttamente nei commenti.