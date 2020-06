Il saluto del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino

Domani 20 giugno sarà l’ultimo turno di servizio attivo per il Capo Reparto dei Vigili del Fuoco di Avellino, Giovanni Caccavale, prima di essere collocato a riposo.

Come Vigile Ausiliario, il Capo Reparto Caccavale ha preso parte, nel 1981, alla gestione dell’emergenza in Irpinia fornendo il suo apporto ai servizi logistici. Assunto come Vigile Permanente nel 1985, è stato assegnato presso il Comando VVF di Novara. Durante la sua lunga carriera ha partecipato a diverse calamità di rilievo nazionale quali le emergenze post sismiche in Umbria (1997), Quindici (1998), L’Aquila (2009), Emilia Romagna (2012), Ischia (2017) culminando nel 2019, con il supporto all’emergenza incendi boschivi in Sicilia.

Serio, disponibile, lucido e professionale, queste le parole del Comandante Luca Ponticelli, di Giovanni mancherà la capacità di fare squadra e l’abilità nel trovare soluzioni ai problemi più disparati. Con lui vanno in pensione 35 anni di esperienza e di “cultura pompieristica”, che le future generazioni dovranno avere la cura di non disperdere.

A lui va il nostro ringraziamento per quanto ha dato all’Amministrazione in generale ed al Comando di Avellino, in particolare, anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.

A lui va l’affetto e l’ammirazione di tutti coloro che hanno condiviso esperienze di soccorso, e l’abbraccio di tutti noi.