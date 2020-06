L’Alto Calore comunica la sospensione dell’erogazione idrica causa lavori

Ariano Irpino – Il Comune di Ariano Irpino riceve comunicazione dall’Alto Calore Servizi a mezzo posta elettronica certificata ed invia il seguente comunicato stampa:

A causa di improcrastinabili lavori di sostituzione della condotta distributrice 150 Via S. Antonio Martiri di questo Comune, l’erogazione idrica è sospesa nelle seguenti zone di Ariano Irpino:

VIA VITALE – S. LEONARDO – RIONE VALLE – CORSO VITTORIO EMANUELE – VIA NAZIONALE – VIA S.ANTONIO – VIA G. MATTEOTTI.

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 del giorno lunedì 22 giugno 2020