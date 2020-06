Gli orari e le raccomandazioni per i cittadini

La Cidap srl Servizi ecologici e ambientali comunica che dal prossimo 18 giugno si avvierà il programma di interventi di disinfestazione ad azione adulticida per la provincia di Avellino.

Di seguito giorni orari dei comuni interessati: 18 giugno 2020: ore 4:00 Moschiano, Domicella, Ospedaletto d’Alpinolo; ore 4:30 Avella, Lioni; ore 5:00 Taurano, Sant’Angelo a Scala.; 19 giugno 2020: ore 4:00 Quindici, Marzano di Nola; ore 4:30 Mercogliano, Santa Paolina; ore 5:00 Pago del Vallo di Lauro; 22 giugno 2020: ore 4:00 Caposele, Montella, Conza della Campania; ore 5:00 Teora, Sant’Andrea di Conza; ore 5:30 Cassano Irpino; 23 giugno 2020: ore 4:00 Andretta; ore 4:30 Montefredane, Nusco, Monteforte Irpino (compreso distretto sanitario), Sant’Angelo dei Lombardi; ore 5:00 Morra De Sanctis, Cairano; 24 giugno 2020: ore 4:30 Bagnoli Irpino, Prata P.U., Baiano; ore 5:00 Summonte, Parolise; 25 giugno 2020: ore 4:00 Santa Lucia di Serino, Montoro; ore 4:30 Mugnano del Cardinale; ore 5:00 San Michele di Serino, Senerchia; 26 giugno 2020: ore 4:00 Solofra (compreso Ospedale Landolfi), Atripalda (compreso distretto sanitario); ore 5:00 Calabritto; 29 giugno 2020: ore 4:00 Sperone, Sirignano; ore 4:30 Lauro, Montefusco; ore 5:00 Quadrelle, Capriglia Irpina, Grottolella, Cesinali, Aiello del Sabato; 30 giugno 2020: ore 3:30 Avellino.

Pertanto raccomandiamo i cittadini di verificare quando sarà in corso la disinfestazione nel loro comune e di: restare nella propria abitazione, evitando spostamenti; chiudere porte, finestre e balconi; non esporre o stendere biancheria e indumenti; non porre all’esterno prodotti alimentari; mettere al riparo oggetti e cose varie che potrebbero essere in seguito utilizzate; non lasciare animali domestici in aree prossime alle strade, mettendo al riparo anche abbeveratoi e ciotole.