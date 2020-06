Nei prossimi giorni sarà annunciata la programmazione dei film in sala

Avellino – Il multisala Movieplex Mercogliano riapre a partire da giovedì 25 giugno 2020, dopo mesi di chiusura forzata causa emergenza Covid-19.

Sarà il primo cinema in Campania a riaprire i battenti. Una ripartenza dal significato importante, un segnale di speranza dopo mesi difficili per tutti noi. Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima. Il Movieplex Mercogliano riaprirà rispettando tutte le disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute dei clienti. Nei prossimi giorni sarà annunciata la programmazione dei film in sala