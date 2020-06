Al Museo Ugo Guidi fino al 5 luglio espongono le due pittrici irpine Luciano e Strollo

Riparte il mondo della cultura e in tutta Italia riprendono mostre e visite ai musei. A Forte dei Marmi ( Lucca ) ha riaperto al pubblico il Museo Ugo Guidi dove prosegue la mostra d’arte abbinata al Premio Kalos 2020. La manifestazione , curata da Massimo Pasqualone, ha unito alcune tra le personalita’ piu’ promettenti nel panorama dell’arte e della letteratura e anche l’Irpinia è stata degnamente rappresentata da due brave pittrici , Patrizia Luciano e Michela Strollo, alle quali è stata conferita una segnalazione speciale della giuria.

Il progetto è stato fin da subito un successo con cifre interessanti come 70 artisti partecipanti , 200 scrittori iscritti, 16 componenti della giuria e 22 premi alla cultura .

La mostra chiuderà, nel giardino del Museo Ugo Guidi, il 5 luglio 2020 , data scelta anche per la presentazione del catalogo Kalos 2020 alla presenza del curatore Massimo Pasqualone, del direttore del Museo Vittorio Guidi, il presidente onorario dell’associazione Irdidestinazionearte Carmine Giuliè, la referente per i progetti internazionali Mariagrazia Genova, la referente per le Marche Carlo Gentili e la referente Emilia Romagna Tiziana Gualandi.

La premiazione è stata programmata, invece, per il 19 luglio e si terrà nel teatro comunale all’aperto di Tollo ( Chieti) con il patrocinio dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Angelo Radica e con la collaborazione del consigliere delegato alla cultura Massimo Di Pietro. Per le artiste irpine certamente un bella vetrina nazionale che porta alla ribalta la loro pittura nell’elegante Versilia, terra di turismo e cultura nel cuore della Toscana. Patrizia Luciano espone una tela dal titolo ” La dea madre”, Michela Strollo partecipa invece con un’opera denominata “Aspettando Te”.